綠委蔡其昌挑戰總召願協調　柯建銘僅回謝謝

民進黨團總召柯建銘。（中評社） 綠委蔡其昌。（中評社） 中評社台北1月30日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召改選在即，前“立法院副院長”、“立委”蔡其昌30日證實已填寫意願調查表、登記參選黨團總召，並強調若有多人登記，黨內本就會啟動協調程序。現任總召柯建銘今日面對媒體詢問，僅簡短回應“謝謝”。



30日是民進黨團三長改選最終登記日，截至傍晚5點前登記。



柯建銘29日被堵訪時表示，按照程序走，就協商，不要急。至於協商結果預計何時出爐？柯僅表示，“還早啦！”柯30日再被堵訪，僅說“謝謝”。



蔡其昌30日在“立法院”受訪表示，黨團每年都會進行意願調查表填寫，自己只是依程序完成登記。



至於是否有賴清德勸進？蔡其昌說，“沒有到勸進”，但黨內不少前輩與同志給予鼓勵與期許，希望他多一點承擔，賴清德也曾在一次偶然機會中表達，希望他能多負責一些。



媒體問，蔡其昌同時身兼中華職棒聯盟會長，是否因世界棒球經典賽等事務而分身乏術。蔡其昌回應，聯盟會長是無給職，衹有重大事務才需親自出席與主持，國家隊運作已有完整制度與優秀幹部協助，與黨團工作並不會出現嚴重衝突。即便角色組合不同、工作量增加，會比較辛苦，但不會有很大衝突。



對於是否已與柯建銘聯繫、進行協調？蔡其昌指出，這本來就是既定程序，登記完成後，若有多人參選就會協調，目前仍有時間。



外界解讀為“賴系、非賴系對決”，蔡其昌否認，並強調自己與柯建銘私下感情不錯、合作順暢，多次公開肯定柯建銘是民進黨內不可多得的人才，長年奉獻與努力有目共睹。



蔡其昌表示，政黨政治往下走，本就會出現不同階段由不同人承擔責任，這是必然過程。對他而言，柯建銘是對民進黨貢獻良多、值得尊敬的同志，並非外界所形容的對立衝突。



談及是否已事先知會柯建銘登記一事，蔡其昌說，意願調查表本來就是交上去後再處理，“想了很久”才做出決定，過程中有不少個人因素與內心拉扯，但作為民進黨的政治工作者，該承擔的責任終究要承擔，因此毅然接受。



至於若協調無果、是否仍會堅持參選？蔡其昌回應，“協商再說，還有時間”。



對於“立委”王世堅認為總召角色重要在於與在野黨溝通、甚至批評柯建銘作風較為極端。蔡其昌表示，民進黨向來大鳴大放，每位委員都有不同見解是傳統，最終仍須透過黨團會議討論形成共識。



蔡其昌強調，無論未來由誰擔任總召，“多溝通”都是必要作為，民主政治的精髓在於多一點善意與理解，與在野黨的協商溝通更是不可或缺的工作。