跨派系過半挺蔡其昌　柯建銘恐難連任

綠委蔡其昌登記參選黨團總召，與爭取連任的柯建銘對壘。（中評社 資料照） 中評社台北1月30日電／民進黨“立委”蔡其昌終於鬆口登記參選黨團總召，與爭取連任的柯建銘對壘，黨團內部傾向先協調，若過程順利，最快今天黨團就會有結果；但若無法勸退老柯，農曆年後勢必一戰。據瞭解，挺蔡的新潮流加民主活水，“立委”席次已過半，即使最後走到投票決戰，蔡其昌也會勝出。



柯建銘縱橫“立院”數十年，熟稔議事規則無人能敵，過往也曾有意交棒給前“立委”鄭運鵬，可惜鄭未能連任，之後就無明確接棒人選；去年大罷免後，黨內醞釀撤換總召，但老柯意志堅定，力撐到今，總召任期即將結束，仍登記競選連任。



根據《中時新聞網》分析報導，論輩分、資歷，蔡其昌是與老柯競爭的不二人選，但先前他不願與柯建銘撕破臉，一度表示除非賴清德“總統”或黨內高層出面協調，否則他無意參選，如今宣布挺身而出，除各方人士勸進外，黨內猜測可能也是賴“總統”已出手，畢竟由身段柔軟的蔡其昌出面角逐，協調過程中較不易與柯正面衝突。



此外，蔡其昌轉念決定承擔，也有現實考量，黨內確定由綠委何欣純參選台中市長後，蔡沒有更高舞台，過去8年當過副院長，如今卻只是陽春“立委”，且因區域“立委”現階段幾乎不可能入閣當“部會”首長，所以眼前更上一層樓的途徑，只剩下民進黨團總召一職。



事實上，蔡其昌出馬，老柯勢必面臨苦戰，因蔡黨內人和不錯，料將獲跨派系支持，去年黨內連署要求民進黨幹部全面改選，除蘇系未發聲之外，其他派系都有人連署“倒柯”，當初連署的人應該都會支持蔡其昌，即使蘇系不挺，光是新系加民主活水的票數，也已經過半，蔡其昌要當選並非難事。



只是以柯建銘的個性，恐不會輕易退讓，去年還被綠委稱讚“洞燭機先、創造議題、引領議題”的老柯會使出什麼妙招反擊，備受關注。