白委麥玉珍：這兩年最深無力感是有理說不通

民眾黨委員麥玉珍。（中評社 張嘉文攝） 韓國瑜主持院會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月30日電（記者 張嘉文）“立法院”今天召開本會期最後一天院會，院會開始前的“國是論壇”上，即將在1月31日卸任的台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍說，這兩年在“立法院”她最深的無力感，不是我們沒有講道理，而是有理說不通，不是我們不願承擔，而是權力拒絕對等。



對於目前的朝野僵局，麥玉珍批評，真正的危機，從來不是意見不合，而是掌權的人拒絕傾聽；不是制度不完整，而是權力凌駕制度；不是人民不守法，而是法律只約束人民，卻約束不了執政者。



依照民眾黨的“2年條款”，包括民眾黨主席黃國昌在內共6位“立委”，將在1月31日卸任，交棒給候任“立委”遞補。



新住民“立委”麥玉珍今天在“國是論壇”上登記發言，負責主持的“立法院長”韓國瑜也說，謝謝認真的新住民“立委”最後一次的“國是論壇”的發言，非常感謝。



麥玉珍表示，今天是她最後一次站在“國是論壇”上發言，她不是為任何政黨發言，而是為國家為人民留下這段話。歷史一再證明，一個國家真正的危機從來不是意見不合，而是掌權的人拒絕傾聽；不是制度不完整，而是權力凌駕制度；不是人民不守法，而是法律只約束人民，卻約束不了執政者。



麥玉珍說，“立法院”是民意最高的殿堂，也是最接近人民的地方，但如果法律通過了，預算審查了，最後是否執行全由執政者說了算，那麼輸掉的不是朝野任一方，而是人民對民主的信任。



麥玉珍強調，這兩年她在“立法院”最深的無力感，是有理說不通，不是我們不願承擔，而是權力拒絕對等，最後陪葬的從來不是位置，而是整個台灣正面臨少子化缺工，社會結構改變的長期挑戰。

