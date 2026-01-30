新竹市駿馬迎福賀歲春聯亮相　高虹安開箱

新竹市長高虹安開箱賀歲春聯。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市長高虹安展示新春福袋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月30日電（記者 盧誠輝）農曆春節即將來臨，新竹市賀歲春聯30日亮相，新竹市長高虹安開箱表示，今年是丙午馬年，象徵活力與突破，市府特別推出“駿馬迎福”主題春聯，希望能向市民傳遞“積極向上、馬到成功”的祝福。透過這份充滿能量的新春賀禮，期盼與市民共同迎接挑戰、策馬奔騰，期許新的一年再創佳績。



新竹市政府30日舉行2026新春春聯及福袋發表記者會，包括高虹安、中國國民黨籍新竹市議員黃美慧、徐美惠、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋、宋品瑩、無黨籍新竹市議員陳啟源、林慈愛等人都到場出席。



高虹安指出，今年春聯、紅包袋及開運福袋均以“駿馬迎福”為主題設計，特別邀請新竹在地書法名家王晴頌老師親自揮毫，春聯採用燙金工藝，“駿馬”二字筆觸蒼勁有力、線條流暢自然，展現千里馬奔馳的速度感；“迎福”二字則沉穩厚重，象徵將福氣穩穩納入家中。整體設計跳脫傳統印刷字體的制式框架，呈現書法藝術的生動美感。



高虹安提到，除春聯外，開運福袋也同步亮相，今年設計巧思獨具，採用立體摺紙結構，小馬背負金幣的造型呼應“馬上有錢”的吉祥寓意，祝福市民朋友在新的一年財運亨通、好運連連。組裝完成後，一元硬幣恰似旭日東昇，搭配放射光芒與祥雲圖騰，象徵“一元復始、萬象更新”的美好期許。限定燙金紅包袋一套三款，以精緻工藝與簡約線條呈現現代質感，兼具傳統祝福與當代美學。

