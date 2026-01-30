總召柯蔡之爭　綠黨團：君子之爭會團結

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 綠委林楚茵接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月30日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召等三長改選，現任總召柯建銘與“立委”蔡其昌對決，被解讀是賴系與非賴系相爭。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱30日強調，黨團幹部產生一向循既有規矩進行，登記期限到今天下班5點前為止，所有有意願者都是“君子之爭”，最後結果由黨團共同承擔，並將團結支持新任黨團幹部，持續帶領黨團完成使命。



鍾佳濱30日在“立法院”受訪指出，民進黨的黨團運作向來制度化，不會因為外界貼標籤而動搖，無論最後由誰出線，都是黨團集體決定、共同負責，也會一致支持未來黨團領導，確保黨團運作順暢。



對於總召人選與派系之說，傾向支持蔡其昌的綠委林楚茵表示，蔡其昌曾任副院長，具備完整資歷與能量，面對目前“立法院”“朝小野大”的結構，總召角色格外辛苦，民進黨團更需要團結，選出最能承擔、最適合的人選。她也希望能透過協調產生共識，最好不要走到投票那一步。



針對《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，若進行民調，不記名將由柯建銘領先、記名則蔡其昌勝出的說法？林楚茵說，若一份民調就能決定一切，“那大家靠民調做事就好了”，強調黨團仍會依制度與整體考量來做出選擇。



民進黨團書記長陳培瑜表示，總召改選完全依照既有程序進行，民進黨有成熟的選舉機制，願意承擔責任的人都值得肯定，黨團成員也都會給予支持。她說，經驗豐富的候選人都令人期待，結果很快就會揭曉，黨團也將在選後展現一致性。