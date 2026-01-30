青鳥出征日網友　牛煦庭痛批丟臉丟到海外

藍委牛煦庭。（中評社 俞敦平攝） 綠委郭國文2024年5月17日在議場內突然動手搶周萬來手中文件的影片,目前在日本瘋傳。（中評社 資料照） 中評社台北1月30日電（記者 俞敦平）針對近期日本社群平台瘋傳民主進步黨籍“立委”郭國文搶奪“立院”文件影片，引發大量“青鳥”湧入留言區與日本網友筆戰。對此，中國國民黨籍“立委”牛煦庭受訪時表示，此舉再次證明所謂“台日友好”口號僅為民進黨服務，只要違逆賴清德意志，就算是日本人也會被出征，更痛批郭國文搶文件的行為是“丟臉丟到國外”。



日本社群平台Threads近期流傳一段2024年“立法院”衝突影片，內容為郭國文在“國會”改革法案審查期間，突然搶走“立法院”秘書長周萬來手中的文件並奔出議場。該影片引發日本網友熱議，卻也招致大量自稱“青鳥”的綠營支持者，以日文留言洗版，試圖解釋這是“守護民主”的必要之舉，甚至攻擊持不同意見的日本網友，引發輿論關注。



牛煦庭接受媒體訪問時指出，這波網路輿論的風向轉變，恰好證實了“青鳥”的行動準則。他觀察到，過去高喊“台日友好”的是這群人，如今因為日本網友看不下去、覺得台灣“國會”亂象很丟臉，反過頭來出征日本人的也是同一群人。在他看來，這些口號本質上都是為了民進黨服務，只要違逆了民進黨或賴清德的意志，即便是國際友人也成為攻擊對象，因此這些護航言論缺乏參考價值。



談及郭國文在“立法院”的舉動，牛煦庭回憶當時親眼目睹的場景，形容那是瘋狂且讓他永生難忘的一幕，他認為這種行為無疑是將臉丟到了國際社會。他強調，民主運作應遵循既定程序，雖然在議事過程中可以要求更多表達空間，但若最終沒有結論，仍應回歸議事規則處理。他認為，在“國會”改革攻防中，把文件搶走並奪門而逃，絕對不屬於議事規則所規範的合理範圍。