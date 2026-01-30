李貞秀有申請放棄陸籍？黃國昌語帶玄機

民眾黨團召開“珍重再見 後會有期！”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月30日電（記者 鄭羿菲）陸配李貞秀即將於2月3日宣誓就職台灣民眾黨不分區“立委”，是否有進行申請放棄原國籍的動作？民眾黨主席黃國昌30日表示，李貞秀是否有進行什麼樣的程序，因涉及李貞秀個人所要採取的“一些行動”，需待李貞秀就職時說明。



李貞秀本人近日皆婉拒受訪，向中評社記者說，上任後才會受訪。



黃國昌強調，民眾黨團的立場是依照法律規定該怎麼辦就怎麼辦，但他要提醒的是，台灣是民主法治的國家，權力之間彼此監督制衡，法律的解釋權從來不是掌握在行政機關手上，無論是陸委會或“內政部”，應對此要有基本認識與瞭解。



綜合“內政部”與陸委會相關說法，李貞秀擔任“立委”需要過兩關，一、需要在就職前提出放棄中華人民共和國籍的申請文件，證明自己有進行放棄他國國籍的動作，“內政部”也會函文“立法院”說明相關規定，但無論是“內政部”或陸委會，都未明確表達李貞秀沒有出具相關文書時，會有什麼樣的行政處分，或到底能否擔任“立委”。二、在擔任“立委”的1年內，需要完成放棄“中華民國”以外國籍的手續，否則將依國籍法規定解職。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日召開“珍重再見 後會有期！”記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”黃珊珊、林國成、麥玉珍、林憶君、劉書彬出席。