吳子嘉：過半認賴須赴“立院”報告應勇敢接受

吳子嘉。（截自“新聞千里馬”YouTube直播畫面) 中評社台北1月30日電／根據《美麗島電子報》1月民調，52.9%的人認為賴清德有必要赴“立法院”進行報告.34.1%的人認為沒必要。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，賴清德要勇敢的接受這個民意的要求，這樣才是比較正確的選擇。



吳子嘉29日在評論節目《新聞千里馬》中指出，1月的民調，其中調查“立法院”審查總預算的看法，結果 46.3%表示“先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通”； 35.3%表示“立法院”應該馬上開始全面審查今年總預算。



吳子嘉分析表示，這份民調說明兩件事情，把藍綠對決的因素拉掉以後，看出民進黨大概有固定的基本盤35%，不管是什麼議題，反正就是綠色的意見、大部分是同溫層的基本盤，就是在35%左右，這是政黨的盤。



吳子嘉接著表示，另外一件事就是，中間選民跑出來了，除了藍白的選民以外，還有很大量的中間選民跟年輕人，也就是大約近半數的人認為，應該要用理性的方式來處理問題。換言之講，就是有爭議的部分先放下，把沒有爭議的分開處理，這個比較合理，而不是像“總統”賴清德講的，幫忙全部先通過，這是不通的事情。



吳子嘉也分析表示，過半數的民眾認為，應該要理性思維、應該要有一個合理的方式處理，也就是認為賴清德應該要赴到“立法院”，因為賴當時承諾過他要到“立法院”接受所謂的國情咨文報告。



吳子嘉指出，有超過50%台灣的民意，贊成賴清德應該要到“立法院”，就是他曾經承諾過的國情咨文報告，應該面對整個“立委”的詢問，至於方式跟形式，可以討論。但是依照“憲法”規定、以及他當時選舉時的承諾，跟目前有關“國防”預算這種海內外都在重大矚目的事件時，賴清德應該要勇敢的接受這個民意的要求，這才是比較正確的選擇。