藍新竹縣長初選喬不攏　徐欣瑩挺開放參選

藍委徐欣瑩接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 媒體到現場採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月30日電（記者 俞敦平）針對中國國民黨新竹縣長提名作業引發的黨內僵局，“立法委員”徐欣瑩今日受訪時正式表態，同意副縣長陳見賢提出的“開放參選”主張。徐欣瑩說，若雙方持續在初選機制的公平公正性上爭執，恐因難以達成共識而造成僵局。她經過反覆思考，認為“開放參選”是目前兩人唯一的交集與最大公約數，因此決定退讓並支持此方案，期盼能化解紛擾，共同朝此方向前進。



“開放參選”意指國民黨不提名，徐欣瑩與陳見賢皆可以國民黨籍身份參選。有媒體報導，國民黨人士分析，一旦藍營分裂參選，反而有利於綠營候選人，黨中央不太可能同意開放參選方案。



民進黨出馬角逐新竹縣長人選以竹北市長鄭朝方的呼聲最高。



國民黨2026年新竹縣長提名，副縣長陳見賢日前辭去縣黨部主委，並拋出不辦初選、直接“開放參選”的震撼彈，引發黨內議論。原先堅持應回歸黨中央“全民調”機制的徐欣瑩，在面對黨內團結壓力及對手強勢主張下，態度出現轉折，今日更於“立法院”議場前對媒體公開表態支持。



徐欣瑩表示，同意陳見賢同志所提出的“開放參選”主張，過去這段時間以來外界紛紛擾擾，許多人對於今年的新竹縣長初選感到非常關注與擔憂，她自己也為此反覆思考許久。



徐欣瑩指出，陳見賢無論在黨內協調會或媒體上，都不斷強烈表達主張開放參選。她認為，在雙方對初選方式缺乏共識的情況下，如果繼續堅持要爭取所謂公平公正的初選機制，反而會造成僵局，無法解決問題。經過深思熟慮，她願意同意陳見賢的主張。



徐欣瑩強調，既然“開放參選”已成為兩位參選人之間的最大公約數，她希望接下來雙方就朝著這個方向前進。面對媒體詢問是否擔心造成分裂，徐欣瑩未多做回應，僅重申雙方已達成此一共識，並正式向社會大眾表達她的立場。