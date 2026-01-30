柯文哲說藍白分　黃國昌滅火稱分工合作

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月30日電（記者 鄭羿菲）針對前台灣民眾黨主席柯文哲昨天提及“藍白分”，民眾黨主席黃國昌30日強調，不要斷章取義，柯文哲說的“分”是指分工合作，不需要無限想像不斷放大。他與中國國民黨主席鄭麗文的溝通也非常直接、非常順暢，藍白重要的共同目標就是拉下“違憲”亂政的民進黨政府！



柯文哲昨天接受媒體訪問時，被問及藍白合路線，他表示，可以“藍白分”，彼此分工合作。當媒體追問，有無可能從分工合作變分手？柯文哲笑說，世界上什麼事都有可能，就他現階段的感覺，藍營朋友們每個都很玻璃心，綠營每個見獵心喜。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日召開“珍重再見 後會有期！”記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”黃珊珊、林國成、麥玉珍、林憶君、劉書彬出席。



黃國昌表示，柯文哲說的藍白分是什麼？不就是分工合作嗎？知道柯講的是分工合作就好了。沒必要媒體下個標就無限想象、不斷放大，沒有必要。他跟鄭麗文的溝通非常直接、非常順暢，兩黨合作為的是實現重要的目標、重要的政策、重要的願景。



黃國昌說，民眾黨跟國民黨有不同的政策主張，但是在重要的目標上，我們有共同目標可以相互合作，而當前非常重要的目標就是要拉下“違憲”亂政，一天到晚在分裂台灣，把台灣搞得四分五裂的民進黨政府。



黃國昌指出，在此目標下，藍綠兩黨都有各自擅長的領域，大家在自己的工作崗位上面把事情做好，兩邊都表現得很好，最後加起來才會像三角形的兩邊一定大於第三邊。這個戰略戰術他曾向鄭麗文講過，鄭麗文也認可。柯文哲所講的藍白分工合作一點都沒錯，兩個不同的政黨有不同重視的價值，分工合作把自己的事情做好，這才是最重要的事。