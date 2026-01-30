美施壓盟友　翁履中：世界學習雞蛋勿放同籃

針對各國紛紛簽署更多跨區域聯盟議題，旅美教授翁履中在臉書發文表示看法。（照：翁履中臉書） 中評社台北1月30日電／美國總統特朗普實施對等關稅，強硬施壓盟友，使得歐洲認為美國不可靠，各國紛簽署更多跨區域聯盟，來分散對美國市場的依賴，例如歐盟與印度自由貿易談判，近來突然加速並達成重大協議。對此，美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中表示，各國正在尋找可靠、不可替代的合作節點，而台灣半導體與高階製造能力就具備讓世界“必須合作”的條件，這是台灣最硬的戰略資產。



翁履中表示，世界正在學習不要把雞蛋放在同一個籃子裡。



翁履中今天在臉書發文表示，特朗普重返白宮1年來，對世界最大的衝擊，不只是政策內容本身，而是讓許多國家集體“清醒”。當“美國優先”被推到極致，盟友才真正理解，再親密的關係，也不能被當成永遠可靠的保證；再友好的靠山，也不會把別人的利益放在前面。於是我們看到各國開始加速自救：簽更多協議、拓展市場、建立備援供應鏈，甚至在科技與安全領域推進“去風險”準備。這些動作表面上像在反美，但更精準的說法是“替自己買保險”。



翁履中指出，對台灣而言，這波變化同時是風險，也是機會。風險在於國際秩序更利益導向、更交易化：承諾可能被重新喊價，合作可能附帶更多條件，各國手上的優勢都可能成為交換籌碼。



翁履中說，在這樣的世界裡，單純寄望“誰會比較友善”是不夠的，台灣必須要更“自私”為自己設想，放下“價值”考量。因為台灣眼前的機會也確實很清楚：各國正在尋找可靠、不可替代的合作節點，而台灣當下就具備讓世界“必須合作”的條件——半導體與高階製造能力，這是台灣最硬的戰略資產。更積極把自己嵌進更多供應鏈、更多科技合作、更多安全連結，讓任何一方想忽視台灣、犧牲台灣，都必須付出更高成本、承擔更大代價。