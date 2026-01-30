杜紫軍：台灣經濟4隱憂　利基流失挑戰大

工業總會最高顧問杜紫軍。（中評社 方敬為攝） 台中市經發局與東海大學合辦“台中市AI永續大師系列講座”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月30日電（記者 方敬為）前“行政院副院長”、工業總會最高顧問杜紫軍今天出席講座指出，台灣面臨美國對等關稅政策及國際地緣政治動盪下，經濟面存在“土地面積小、天然資源不足、人口結構惡化、自由貿易侷限”等4大隱憂，尤其貿易困境，台灣受制美國片面政策，面對兩岸貿易又自我設限，在國際貿易上又被排除在CPTPP、RCEP等自貿區之外，挑戰重重。



台中市政府經濟發展局與東海大學合辦“台中市AI永續大師系列講座”，30日邀請杜紫軍、對外關係協會會長令狐榮達開講。杜紫軍以“產業轉型與競爭力－台灣如何強化永續競爭力？”為題發表演說，他指出，台灣產業經濟的永續發展正面臨重大挑戰。



杜紫軍示警，台灣的經濟現在完全由AI、半導體等科技業一枝獨強，撐起經濟發展面，帳面數字漂亮，但事實上其他產業通通是“BI”（音似閩南語：悲哀），台灣的經濟以出口為導向，如今面對美國關稅挑戰，還要求優勢產業遷移至美國本土，台灣政府又不願推進兩岸貿易，在自貿區又出現總總侷限的情況下，若不設法突圍，台灣的經濟發展利基恐怕流失。



杜紫軍提到，台灣的先天條件本來就相對受限，地理上土地面積小，人口紅利也不高，加上天然資源不足，所以必須經貿上強化作為，事實上，台灣最早在90年代起就有打造“亞太營運中心”的構想，因為種種負面因素堆疊下，無法順利推行；2015年他在“行政院”服務時，馬英九執政時期也曾設法推動“自由經濟示範區”政策，希望透過智慧物流、國際健康、農業加值、金融服務與教育創新5大產業，以吸引投資、促進自由化並接軌國際，無奈在民進黨反對下，無疾而終。



杜紫軍說，當年推出相關政策，就是要設法突破台灣的先天條件限制，可惜無法成功推動，如今，中國大陸已在上海、廈門等沿海口岸開始實施自貿港，2025年12月18日正式實施“全島封關”運作，以“一線放開、二線管住、島內自由”為原則，標誌著海南島成為中國最大的“境內關外”特殊海關監管區。台灣不做，大陸就拿去做，機遇也就失去了。



談到台灣經濟發展的隱憂，杜紫軍表示，台灣目前都在消耗過去由半導體領軍，以及製造業整體技術上升帶動出口表現的既有優勢，隨著美國對等關稅政策引發全球經濟產業鏈變動，台灣的產業發展也出現“土地面積小、天然資源不足、人口結構惡化、自由貿易侷限”等4大隱憂，尤其當優勢產業需要大規模投資美國的狀況下，人才的流失挑戰更為嚴峻。2024年總生育率僅0.89，甚至出現“生不如死”的人口負成長現象，將導致台灣產業發展出現結構性的缺工問題。

