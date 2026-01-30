會期最終日　傅崐萁喊話綠支持先審新興預算

國民黨團總召傅崐萁（中）。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月30日電（記者 張嘉文）今天是“立法院”本會期最後一天，朝野力拚法案清倉，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁向民進黨喊話，希望能一同支持，讓總預算裡面有關民生需求的38項新興計劃預算三讀通過，使相關部會能執行這些急迫性的民生預算。



今年度的政府總預算因藍白不滿“賴政府”未編列“立院”三讀通過的軍人加薪預算，因此拒審而卡關。藍白另外提案將38項、共718億元新興計劃預算拆出並先行審查，但遭民進黨反對，強調藍白只放行2%總預算，不能挑三揀四。此案28日朝野協商破裂，仍在協商冷凍期，預計無法於本會期通過。



國民黨團今天召開黨團大會，傅崐萁在會後和眾多藍委一同召開記者會，呼籲民進黨在今天院會前召開的最後一次朝野協商，能支持這38項新興計劃預算。



傅崐萁說，即便朝野協商冷凍期未過，朝野也能一起支持在今天完成將政府總預算案中38項新興預算提前動支案通過，希望賴清德與卓榮泰苦民所苦、急民所急，民進黨團放下意識形態，好好回歸民生，畢竟民進黨不能把人民與2300萬人民權益冷凍起來，民進黨沒有這麼大，人民才是最大。



傅崐萁指出，總預算中有關新興計劃有利民生發展的38項關鍵議題，包括TPASS延續性計劃、育兒津貼生育補助、屏高東西快、治水預算，讓急迫與民生有關預算，能盡快在“立院”通過，讓相關部會能執行，回應人民期待。



傅崐萁喊話賴清德、卓榮泰、高雄市長陳其邁與屏東縣長周春米，他說，高雄到屏東快速道路重不重要？相關迫切需要的法案與預算，應盡快通過執行。

