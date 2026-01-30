蔡其昌談與柯建銘擁抱　王世堅勸柯退選總召

綠委蔡其昌受訪。（中評社 張穎齊攝） 綠委王世堅受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月30日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團幹部改選30日傍晚5點登記截止，登記參選總召的新潮流系綠委蔡其昌30日表示，剛在議場內有與現任黨團總召柯建銘擁抱，強調彼此關係良好、每天都會交流。綠委王世堅則公開勸進蔡其昌，並勸退柯建銘交棒，認為此時退下是最受尊敬的選擇。



蔡其昌30日在“立法院”受訪表示，與柯建銘每天都見面、都會講話，彼此感情一直不錯。對於稍早在議場內被目擊擁抱，他笑說，本來就常聊天、互動自然，“沒有問題”。至於是否已展開協調，他則說“還有一段時間，不會急”，並期待黨團有多位優秀人選登記，若超過一人就循協調機制處理。



針對30日傍晚5點截止的黨團總召、幹事長、書記長登記期限，蔡其昌表示，很期待看到多位優秀同志登記，黨團將依程序與協調完成選任。



王世堅表示，若蔡其昌登記參選並進入協調，“會選得上、也會贏過柯建銘”，並非否定柯的貢獻，而是認為柯建銘已帶領黨團多年，時局已變，黨團應與時俱進。蔡其昌較年輕，思維與作為能回應新局勢，對政策與朝野合作的判斷也不同。



王世堅並公開勸退柯建銘，表示柯為民進黨奉獻30年，黨內上下都心存感謝，“這時候交棒、在最高點退下，大家都會尊敬你”，他更說“我支持交棒，舉雙手”。



對於被解讀為“賴系、非賴系之爭”，王世堅否認派系對立，表示自己“是堅系”，不以派系作為考量，黨內決策牽動國家發展，不應以派系框架看待。他也說，新潮流雖是最大派系之一，但同樣有人才，重點仍在適才適所。



針對若是新系蔡其昌當總召，未來朝野互動是否可能轉趨更激烈？王世堅認為“會更和諧”，並形容蔡其昌個性講理、願意磨合，不會動輒對立，身段柔軟、做事細緻，能為黨團帶來更成熟的協商風格。