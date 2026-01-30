賴系未挺陳亭妃　王世堅：不服輸是在鬥爭？

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月30日電（記者 張穎齊）民進黨台南市長初選後整合仍現雜音，新潮流賴系至今未公開表態支持出線的“立委”陳亭妃，兼黨主席的賴清德更指示黨內研究是否有藍白介入初選。民進黨中常委、“立委”王世堅30日表示，初選規則事前已有共識，選後卻質疑結果，“說不客氣，這就是在鬥爭囉？”



王世堅30日在“立法院”受訪指出，他31日一定會赴台南與陳亭妃同台發春聯，力挺到底。他強調，台南市長初選採全民調，是黨內事前充分討論、協商後的共識，並經過監督程序，規矩是選前談好的，結果出來，不管誰贏誰輸，都應該接受。



王世堅說，選後再質疑民調不公平、更懷疑是否有在野黨支持者介入，這樣的說法“講不完也沒意義”，因為全民調本來就不可能只限於支持者。他強調，若要檢討制度，可以，但應該放在這次選舉結束後、下次初選前討論，而不是在當下對結果不服。



“贏的人就說制度很好，輸的人就說要檢討，這樣不對。”王世堅說，政黨要共存共榮，選後最重要的是團結，不能還有心結。他並呼籲選輸的一方不要氣餒，更不要再說不公平。



針對台灣民眾黨前主席柯文哲29日談到“藍白分合都有可能”，並酸藍營玻璃心、綠營見獵心喜。王世堅表示“我不懂他在講什麼”，執政黨是認真看待國家大政與政策，所謂“見獵心喜”通常是指在野黨趁亂起鬨，“不是我們這邊的狀況”。



對於TVBS台北市長選舉民調，指他大幅落後中國國民黨籍台北市長蔣萬安，王世堅說“我不曉得，也不在意”，任何民調對他來說都沒有意義，因為自己並未考慮參選，目前重心是協助黨內議員“小雞”，只要人品好就幫忙，未來也會陪同掃街。



至於另一位被點名的民進黨台北市長潛在人選、“行政院副院長”鄭麗君，王世堅指出，鄭麗君並未宣布參選，也未正式接受民調檢驗，民調自然吃虧。她在民眾心中是表現優異的副院長，但角色一旦轉換，民調才會逐步反映實力，“現在談誰贏誰輸都言之過早，小時候胖不是胖。”