民眾黨“立委”拍畢業照　黃國昌談身兼數職

左起，現任白委林憶君、黃珊珊、陳昭姿、黃國昌、張啓楷、林國成、麥玉珍及劉書彬。（中評社 鄭羿菲攝） 左起，現任白委林憶君、黃珊珊、陳昭姿、黃國昌、張啓楷、林國成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“2年條款”將屆，現任白委黃國昌、黃珊珊、張啟楷、林國成、麥玉珍、林憶君等6人任期到1月底，今天是最後一天以“立委”身份上班，不少媒體都湧入拍“畢業照”。



黃國昌表示，自己卸任“立委”後還蠻忙的，將身兼數職，每周二、五會到黨團開晨會，周四也會開共識會、黨主席的工作也會繼續進行、卸任“立委”後還是會去做律師工作，有需要時將重批法袍、他的直播也會繼續進行，未來只會增加，絕不會減少。



黃國昌說，他也將投入新北市長選舉，2月1日將成立競選總部，他也很高興前中廣董事長趙少康要來，他也歡迎不分黨派的朋友都可以來，接下來他將花相當多的時間投入新北市長競選的準備。



其他即將卸任的“立委”也紛紛表達，林國成說，他現在是台北市總工會理事長，5月將接全台勞工聯合總工會理事長，未來全台跑透透，基本上是換了工作而已，也是很累，但有一點比較輕鬆，以後不用早上7點半開會了。



黃珊珊則說，接下來會先休息一陣子，照顧正在住院的母親，有機會她也會回歸律師本業。張啟楷未來則投入嘉義市長選舉。麥玉珍繼續投入倡議新住民議題。林憶君繼續擔任藥師公會全台聯合會理事長。



黃國昌也帶著眾人盤點2年任期所完成的法案與質詢成果，包括勞保條例、新住民基本法、財政收支劃分法等。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日召開“珍重再見 後會有期！”記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”黃珊珊、林國稱、麥玉珍、林憶君、劉書彬出席。

