陳其邁出席日台防災論壇　強調供應鏈安全

日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史（左起）、民進黨籍高雄市長陳其邁、“行政院政務委員”兼公共工程委員會主委陳金德30日出席“日台防災論壇”合影。（中評社 蔣繼平攝） “日台防災論壇”30日在陽明交大高雄校區舉行，民進黨籍高雄市長陳其邁出席活動並參觀展區。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月30日電（記者 蔣繼平）“日台防災論壇”30日在陽明交大高雄校區舉行，分享震災經驗與展示防災技術。民進黨籍高雄市長陳其邁出席論壇致詞表示，防災成為城市治理重要課題，除了颱風等自然災害，並強調台灣半導體疫情期間維持一定出貨，防災運用也是產業的重要議題。產業結合防災運用保護供應鏈安全，都是新一代防災非常重要的議題。



“日台合作防災論壇 in 台灣高雄 2026”30日在陽明交通大學高雄校區舉辦，由日本台灣交流協會與陽明交通大學合辦，邀請高雄市、台南市、熊本市、仙台市以及產業、學研界代表進行專題演講和防災實務經驗交流。



日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、“行政院政務委員”兼公共工程委員會主委陳金德、民進黨籍高雄市長陳其邁、陽明交大台日交流推動辦公室主任寒川誠二等人出席論壇開幕致詞。



奧正史致詞表示，311日本大地震至今已15年，各種再次檢視防災、減災的呼聲高漲，舉辦論壇符合時宜且意義深遠。從2015年11月簽署《台日強化災害防救業務交流合作備忘錄》起互相分享經驗，期待雙方行政機關、學術、企業齊聚一堂加深經驗交流。



陳其邁致詞表示，極端氣候考驗越來越嚴峻，近年颱風頻率與造成災害都比過去來的更顯嚴重與複雜。此外，地震所引起的各種復合性災害，像311日本大地震就是最好例子，台灣與日本地質條件類似，也常受到颱風侵害，是城市治理非常重要的課題。



除了極端氣候挑戰，陳其邁也分享新冠疫情期間，台灣半導體雖還能維持一定出貨，但供應鏈在整個疫情面臨到不同程度的衝擊，所以讓產業結合防災運用、配合科技創新、保護供應鏈安全，都是新一代防災非常重要的議題。