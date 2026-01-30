被問陳菊近況　陳其邁舉雙手握拳幫打氣

民進黨籍高雄市長陳其邁30日出席在陽明交通大學高雄校區辦的“日台合作防災論壇”。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍高雄市長陳其邁30日被媒體堵訪時雙手舉起握拳。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月30日電（記者 蔣繼平）針對“監察院長”陳菊請辭獲准後外界關心其復健與健康狀況，民進黨籍高雄市長陳其邁30日出席活動受訪時僅簡短回應“早日恢復健康、元氣滿滿”，快步移動過程中有舉起雙手握拳，做出加油打氣動作。



陳菊因中風已請假逾一年，在野黨“立委”多次質疑“監察院”運作效能，甚至要求其下台。



陳其邁30日出席陽明交通大學高雄校區舉辦“日台合作防災論壇”。



陳其邁離開前被媒體堵訪陳菊近況及是否有探望她？陳其邁表示，“盼院長能夠早日恢復健康，很好，元氣滿滿，謝謝。”陳其邁雖然一邊走一邊簡短回應，但仍有舉起雙手握拳做出替陳菊加油打氣的動作。



賴清德、蕭美琴、蔡英文去年都曾前往高醫探視陳菊。陳菊是民進黨大姐頭、新潮流大老，曾主政高雄12年，是南霸天，也在高雄縣市合併後首屆市長選舉獲得99萬多票，創下高雄市長得票數的天花板。



陳其邁今年1月1日曾對外表示陳菊身體恢復得非常好，這也是大家的期待，但在生涯與工作部分，毫無所悉。