民眾黨版軍購條例付委　官方版仍卡關

民眾黨團自提的軍購條例順利一讀付委。（中評社 張嘉文攝） 韓國瑜宣布表決結果。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月30日電（記者 張嘉文）“立法院”今天召開本會期最後一次院會，進行法案大清倉，經朝野協商後，將處理住宅法、被視為讓中天重返新聞台的衛廣法修法、為“救國團”解套的黨產條例，以及政府總預算中的新興計劃預算先行動支案，預估前三個由中國國民黨“立法院”黨團主推的法案將闖關通過。



另外，台灣民眾黨團自提、規模4000億元的“國防”特別條例列入報告事項議程，但未把“政院”版的“國防”特別條例列入議程。在國民黨團表態支持下，民眾黨團版“國防”特別條例順利付委。讓民進黨團在議場內非常不滿，高舉標語大喊藍白就是吳三桂，要弱化“國防”等表達抗議。



“立法院”今天召開院會，進行法案大清倉，朝野黨團經上午協商後，由“立法院長”韓國瑜宣布協商共識，包括處理今年度總預算新興計劃先行動支案、住宅法、搶救中天的衛廣法修法、為“救國團”解套的不當黨產條例，攸關助理費除罪化的“立法院”組織則留待協商後再決定。



由於“行政院”日前提出的1.25兆軍購特別條例草案至今未付委，藍白今天在人數優勢下通過民眾黨團所提議的報告事項議程，民眾黨團自提的“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”草案順利一讀付委，“政院”版仍遭藍白繼續未列入議程。