蔡其昌：賴希望我在“立院”多幫忙

綠委蔡其昌受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月30日電／民進黨“立法院”黨團將進行幹部改選，綠委蔡其昌表態參選總召，挑戰有“萬年總召”之稱的柯建銘。蔡其昌今天受訪說，昨天已交意願調查表，接下來會進行協調，這也沒有“賴系與非賴系”對決的問題，賴清德希望他在“立法院”多幫忙。



“立法院”第11屆第4會期本週落幕，下週開始就是第5會期，朝野黨團28日協商達成共識，第5會期於2月24日開議。



民進黨團於23日發函（意願問卷）給全體黨團成員，徵詢第11屆第5會期參選黨團三長（總召、幹事長、書記長）意願，有意者於30日下午5時前，回傳問卷。



根據民進黨團組織規程規定，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任“立委”達3屆以上者，為當然候選人。現任總召柯建銘已表態登記新會期總召，外界也關注曾任“立法院副院長”的蔡其昌是否有意參選，而蔡其昌昨天表示，在大家的勸進與鼓勵之下，“我選擇站出來登記”。



蔡其昌今天在“立法院”接受媒體聯訪時說，黨團跟過往一樣發放意願調查表，他昨天已將意願調查送出，這也沒有所謂的勸進，而是很多黨內前輩的鼓勵與期許，黨內朋友也希望他多一點承擔，而賴“總統”在一次偶然的機會跟他說要在“立法院”多幫忙。



媒體問到，棒球經典賽（WBC）C組預賽台灣隊賽程將於3月5日開打，身兼中華職棒聯盟會長的蔡其昌，倘若當選總召，是否會分身乏術。



蔡其昌指出，不會，因為國家隊跟聯盟的運作都有完整制度，不會產生很嚴重的衝突，至於黨團運作上，方法很多，黨團的總召、幹事長、書記長各自要扮演什麼角色，隨每一次的組合不同，可以做一些調整。



至於外界解讀這是賴系與非賴系的對決，蔡其昌表示，沒有這個問題，而且他跟柯建銘的感情也不錯，過去柯建銘擔任總召時，他也曾擔任柯建銘的幹事長，他們配合很好。



媒體追問，之前沒有意願參選總召，這次登記有何轉折。



蔡其昌說，其實他想蠻久的，這裡面有很多個人因素與作為民進黨政治工作者該承擔的事情，中間有一些拉扯，但他最後覺得這是一個使命，是必然要走的承擔，因此決定接受。