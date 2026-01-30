101名稱吵翻天　蔣萬安籲綠多關注民生

台北市長蔣萬安出席“中正區市長與里長有約”座談會。（照片：台北市政府提供） 中評社台北1月30日電／美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日成功登頂台北101，“行政院長”卓榮泰發文祝賀時稱其為“台灣101”，引發外界論戰。民進黨籍“立委”許智傑29日再拋出新名稱，並詢問中國國民黨籍台北市長蔣萬安，如同大家都能接受“中華民國台灣”，這次不如叫“台灣台北101”。對此，蔣萬安30日受訪表示，台北本來就在台灣，不然在哪裡？民進黨若能夠對於老百姓的生活有一樣多的關注就好了。



媒體報導，蔣萬安今出席“2026年度中正區 市長與裡長有約”座談會，被問及許智傑昨建議如同大家都能接受“中華民國台灣”，這次不如叫“台灣台北101”，蔣萬安說台北本來就在台灣，不然在哪裡？他感覺民進黨對於名字都有很多不同的想法，如果能夠對於老百姓的生活、民生議題，有一樣多的關注就好了。



此外，近期台北市長民調都大贏民進黨熱門人選“立委”王世堅，此刻最大的敵人是不是自己？蔣萬安說，離選舉還有一段時間，自己就是持續為市民爭取最大的福祉，繼續推動重大的市政建設、勤走基層，今天也再次來到地方和裡長座談，交換意見、聆聽地方的心聲。