台版彈簧刀發射5秒墜海　呂禮詩：期待太高

前海軍艦長呂禮詩。（截自“頭條開講”YouTube直播畫面) 中評社台北1月30日電／台灣軍方29日對外展示春節戰備不打烊，在高雄左營軍區操演陸戰隊阻敵登陸，首度公開運用的中科院“勁蜂一型”攻擊型無人機，其中一枚發射後5秒即故障墜地，引發外界關注。前海軍艦長呂禮詩直言，無人機迭代速度非常快，不要一次買很多，應該細水長流慢慢地買。



《中時新聞網》報導，海軍陸戰隊99旅29日模擬實施模擬“近岸防域作戰協力濱海打擊”操演，並首次將新接裝的“陸用監偵無人機”及中科院的“勁蜂一型”攻擊型無人機投入作戰演練。不料，現場卻發生意外插曲，一枚中科院的“勁蜂一型”攻擊無人機在發射後即墜落沙灘，發射失敗，官兵隨後則緊急進行補射。中科院隨後說明，該機係因翼面控制失效而墜地，將會改善硬體可靠度。



呂禮詩29日在《頭條開講》節目表示，這次是春巡活動，軍方一定檢查再檢查，可是為什麼還出現這種問題？就是說，大家對於無人機的期待，是不是太高了一點？他不是說無人機作戰不可期，而是我們現在所獲得的無人機，是不是有問題？



呂禮詩質疑，現在大家都在做無人機，連做包子饅頭的廠商都來做無人機，但他早在2023年9月的網路節目就說過，台灣的無人機“只會飛”，可是這次卻告訴我們：連飛都是問題！有沒有第五縱隊滲透不是問題，問題在我們對於無人機的核心技術，真的能掌握嗎？



呂禮詩指出，解放軍的干擾技術還沒出現，2024年的聯合利劍－B大陸演習曾出現一張照片，這是“RCT195B數據鏈跟蹤干擾站”，無人機遙控的部分，他只要加以干擾，你就沒用了！現在講的都是小型無人機，還沒有討論到大型無人機，也就是TB－001或BZK－005，到底是什麼樣的狀況？而且無人機“換代”的速度非常快，我們一次買這麼多，但恐怕一下就通通已經過時了！



呂禮詩強調，這才是大家應該要想清楚的，我們應該是要慢慢地、細水長流地不斷買，這才是正常的一條路。