民進黨總召改選英系成關鍵　蔡易餘盼協調

綠委蔡易餘（右）接受黃暐瀚（左）專訪。（照片：《POP撞新聞》YouTube） 綠委王世堅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月30日電／民進黨“立法院”黨團總召等三長改選，現任總召柯建銘與“立委”蔡其昌對決，各派系動向備受關注，其中英系佔六位。民進黨籍英系“立委”王世堅今天受訪態度明確，力挺蔡其昌。民進黨“立委”蔡易餘今天受訪表示，英系內部尚未討論，屆時會做出一致決定，但仍盼協調取代投票，避免黨團做出艱難選擇。



目前民進黨團51席“立委”，得票過半需26票，外界估算新潮流系加上友軍約有23票實力，英系6席（莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、王世堅、陳冠廷、吳沛憶）被視為關鍵。



王世堅上午受訪指出，蔡其昌登記參選，絕對選得上、會贏過柯建銘，不是因為柯建銘不好，是新的時局黨團也要與時俱進。



蔡易餘今天接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，被問到蔡其昌若接任總召，民進黨團是否重回衝撞路線？蔡易餘認為，他對蔡其昌的認知，蔡不是那種很強硬的，其強項在於溝通協調。



談到蔡其昌登記參選，蔡易餘說，蔡其昌登記參選應是有相當把握，對柯建銘而言是非常強烈的挑戰者，希望大家能溝通，未必一定要投票。面對“國會”少數的現實，未來需要更強力的溝通者與藍白對話，以國家為優先讓法案順利推動。



至於被外界解讀這是賴系、非賴系之爭，王世堅說，不這樣討論，至少他自己是“堅系”，不以此考量，新潮流當然是派系沒錯，但派系內也會有人才，這沒問題。