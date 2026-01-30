民眾黨版軍購條例付委　李文忠籲大辯論

針對軍購特別條例相關議題，李文忠在臉書發文表示看法。(照:李文忠臉書) 中評社台北1月30日電／台灣民眾黨提出的“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”草案今在“立法院”會中付委審查，“政院”版仍遭在野黨卡關。前“退輔會”副主委李文忠提出質疑，這次特別預算提出的正當性及必要性？是否滿足台海防衛戰略構想嗎？吻合不對襯需求？美國政府的程序走完了嗎？李文忠認為，這些議題“立委”應該在委員會要好好大辯論。



李文忠30日在臉書發文表示，民眾黨很認真提出“國防”“特別條例”版本，主張包括，一、遵守建案規劃流程，經過系統分析，提出成本效益分析，二、明確化採購項目、金額、籌獲期程、維持成本，三、強化不對稱的戰略邏輯，四、在各個階段滿足“國會”監督機制。



李文忠表示，至於為什麼總額上限從1.25兆下調到4000億，專業考慮為何不清楚。國民黨也考慮跟進提出版本，該黨黨員中退役將校濟濟多士，應該有能力提出更專業的建議。政府別無選擇允宜正面看待，希望能逐漸推進付委討論。



李文忠說，本來現在不是提出特別預算的好時機，一、“疑川論”在民主盟邦風行包括台灣，二、朝野惡鬥不止，衹有仇視、醜化、汙辱，不見溝通、協調、妥協，三、老美因為軍工製造能量不足，部份軍售裝備延遲交付，四、軍方戰略清通能力不足。但台海形勢詭譎，“中華民國”面對愈來愈嚴峻而迫切地武力威脅，不能不嚴肅面對，建軍備戰。



李文忠說，在野黨及各界提出許多好問題，譬如，一、提出特別預算的正當性及必要性為何？二、滿足台海防衛戰略構想嗎？三、吻合不對襯需求嗎？四、美國政府內部的程序走完了嗎？以上都是在“立院”委員會階段朝野應該好好大辯論的議題，當然可以據此刪除、刪減或凍結，但連付委都不肯，國人如何瞭解？這無論如何說不過去！



李文忠說，美國國防部“國防”戰略”清楚宣示，“美國並無義務在各處獨自採取行動肩承重任。”如果連美國、北約、日韓的“國防”預算都在往GDP 5%邁進，面對最嚴重敵情威脅的台灣仍沈溺於無止境的對抗，“國防”預算停滯不前，傷害國家生存及安全的責任在野能承擔得起嗎？當然也要提醒政府，特朗普很難搞，但要求很簡單，台灣內部的問題自己搞定。