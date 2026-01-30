杜紫軍：台美關稅協議隱藏風險　當心匯率

杜紫軍。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月30日電（記者 方敬為）針對民進黨政府敦促“立法院”盡早通過美台關稅協議，前“行政院副院長”杜紫軍今天表示，政府未對外完整說明協議細節，不應倉促行事，美國的關稅政策，核心目的從來不在關稅本身，而是藉此獲取更深層的戰略利益，在尚未釐清協議全貌前，貿然通過恐怕將對台灣產業界埋下不可預測的衝擊伏筆，例如官方宣稱不涉及匯率談判，但坦白講，難令人相信。



杜紫軍30日出席東海大學“台中市AI永續大師系列講座”，針對美台關稅談判結果表示，尚不清楚全貌，很難評論對台灣的實質影響，美國慣於利用關稅作為手段來達成其特定目標。以鄰近國家為例，美國對日本的要求著重於投資與防衛經費的分攤；對韓國則除了軍費外，更進一步要求開放汽車市場及協助美國造船業。具體落實到台灣，美方的重中之重無疑是半導體與晶片產業。



杜紫軍指出，由於台美缺乏正式邦交，美軍無法駐守台灣，為了避免台海危機波及美國自身的供應鏈安全，美國商務部長盧特尼克已明確表態，目標是將台灣40%的半導體產能移至美國。由此可見，關稅僅是美方為了達成“國防”安全戰略目標所運用的戰術工具。



反觀台灣立場，杜紫軍說，政府的談判思維主要聚焦於確保出口競爭力，力求將輸美關稅壓低至15%且不疊加，以取得與日、韓等競爭對手齊平的貿易條件。然而，這正好讓台灣的經濟戰略目標與美國的地緣戰術目標重疊。這意味著，雖然台灣可能暫時獲得了關稅優惠，但在交換條件的過程中，美國也順勢遂行了其轉移半導體供應鏈的計劃。更令人憂心的是，這種不對等的籌碼交換，可能讓美國在未來繼續以此為基礎，對台灣提出更多的索求。



杜紫軍指出，此次談判至今，外界從未看見完整的協議內容，對於市場開放的程度、美國貨品進口後的關稅變化，乃至於對石化、機械、鋼鐵、食品及農漁業等傳統產業可能造成的負面衝擊，資訊皆付之闕如。



回顧過去兩岸洽談ECFA的經驗，杜紫軍說，當時政府在過程中不斷向各界說明進度與雙方條件，但在這次美台談判中，政府卻在資訊未明的情況下要求立法部門背書，這種做法無異於強迫全民接受一個未知的結果，讓產業界在無法掌握全貌的情況下，根本無從提前因應。