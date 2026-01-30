綠批藍白十度丟包軍購預算　卻清倉爭議法案

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月30日電（記者 張穎齊）30日是“立法院”本會期最後一天，藍綠白三黨在議場展開馬拉松式表決與攻防。民進黨“立法院”黨團痛批，中國國民黨與台灣民眾黨再度挾過半多數聯手阻擋“行政院”版新台幣1.25兆元“國防”特別條例，已是第十度“丟包”軍購，卻付委民眾黨團版本，同時在會期末清倉推動多項高度爭議法案，恐衝擊“國安”、媒體監理與財政秩序。



民進黨團幹事長鍾佳濱30日下午在“立法院”受訪指出，“國防部”提出的軍購特別條例在程序委員會與院會討論事項中再度遭到擋下，甚至連列入討論都無法進行，反而僅有民眾黨版本被交付委員會審查，令人質疑藍營是否認定民眾黨版本即可滿足台灣自我防衛需求。



鍾佳濱表示，藍白同時試圖以一般提案方式，讓尚未完成審查的“中央政府”總預算中部分新興資本支出“先行動支”，形同“不用考試就能升學”。他質疑，為何3兆多元的“中央政府”總預算無法依法審查，卻僅有約718億元、約占2.4%的預算能獲准先行動支，要求藍白回到“國會”審查正軌，下會期盡速完成總預算實質審議。



針對會期末將處理的多項法案，鍾佳濱直指“中天條款”爭議最大。他說，《衛星廣播電視法》修正草案第18條明文規定頻道審查“以通過為原則”，等同要求獨立機關在審查時預設通過結果，形同考試“以60分起跳”，荒謬至極。至於第19條，即便國民黨宣稱刪除回溯條款，仍規定行政訴訟未終結前視同持續有效，質疑是否為仍在訴訟中的中天新聞台量身打造“復活通道”。



在黨產條例方面，鍾佳濱批評，藍營企圖透過修法為“救國團”、婦聯會等組織翻案，將黨國時期不當取得的財產合理化，呼籲勿以後世志工公益行為，洗白威權年代的不義之財。



此外，鍾佳濱、民進黨團副幹事長沈伯洋也點名“國會”助理費相關修法，認為藍白版本雖刪除“除罪化”字眼，實質仍可能為未來“立委”自肥開後門，形同“假扮聖誕老人發糖果，最後糖果全進自己口袋”，要求社會高度警惕。



沈伯洋補充表示，藍白在會期最後關頭集中推動黨產、媒體監理與助理費等爭議法案，程序與內容都高度複雜，恐怕一路表決到深夜，甚至不排除延會。