沈伯洋：海鯤號測試進度與預算解凍已設條件

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月30日電（記者 張穎齊）針對台灣自造潛艦原型艦“海鯤號”海試進度與後續預算是否動支爭議，民進黨籍“國防及外交委員”沈伯洋30日表示，海鯤號各項測試與預算解凍條件，早已在“立法院”“國防外交委員會”完成專業討論並有共識，如今相關程序卻在院會層級被推翻，才導致外界不斷重複爭論，反而忽略“國防”建設的整體需求。



台灣自造潛艦原型艦“海鯤號”29日首度完成淺水潛航測試，下潛至50公尺，象徵海試進程邁出關鍵一步。不過，中國國民黨籍“立委”徐巧芯指出，距離完成全數海試仍有差距，依“國防部長”顧立雄先前承諾，“未完成海試不會動支”後續艦預算。



綠委沈伯洋30日在“立法院”受訪回應，海鯤號本就會依序進行多次不同階段的測試，每一個測試對應的進度與預算解凍方式，委員會當初都有專業討論與決議，並非現在才臨時設定條件。



沈伯洋指出，問題不在於單一測試是否完成，而在於“國防”預算與相關配套是否能穩定推進，去年審預算時，“國防”外交委員會好不容易凝聚共識，但最終卻在院會遭到翻案，導致專業討論失效，“國防”政策被迫反覆回到政治攻防層次。



談及軍購整體規劃，沈伯洋表示，“國防”建設不可能只看單一武器或單一項目，而是一整套系統工程，包括武器採購後的部署、存放地點、後勤維保、訓練與配套建設，缺一不可。他以“門鎖”比喻，若家中前門、後門都可能遭竊，就必須全部上鎖，不存在只選一個最重要的門來防守。



沈伯洋批評，在野黨部分論述刻意要求指出“哪一項最重要”，本身就是錯誤命題。民眾黨版本將相關金額與項目直接寫死在法條中，卻未處理匯率波動、價格調整與多年期合約的彈性問題，顯示對軍購實務理解不足，反而可能削弱台灣整體防衛能力。