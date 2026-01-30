民進黨團七長改選　現任僅柯建銘登記參選

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月30日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團七長改選登記於30日下午5時截止，現任黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等人皆未登記連任。鍾佳濱表示，黨團改組是行之有年的制度與傳統，幹部工作吃重，應由成員輪流承擔，未來將全力支持新任黨團幹部帶領黨團運作。



民進黨團七長目前為總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳、林月琴。黨團七長正進行登記參選作業，柯建銘、綠委蔡其昌2人登記參選總召，其餘六長尚未有登記人選。



鍾佳濱30日在“立法院”受訪指出，民進黨團每年依慣例進行改組，總召一年一期，幹事長與書記長則與總召一併產生，三長確定後，再循序產生四位副幹部，合計組成“黨團七長”。這套制度自他進入“立法院”以來已行之有年，屬於黨團既有運作模式。



鍾佳濱說，自己此次並未登記參選幹事長，據他私下瞭解，陳培瑜也未登記連任，黨團事務繁重，幹部角色相當吃力，應讓不同成員輪流為黨團付出。



記者追問，若由蔡其昌勝出擔任總召，未來朝野攻防會有何變化節奏？



鍾佳濱強調，未來不論由誰出任總召、幹事長、書記長及副幹部，現任幹部都會全力支持，協助黨團持續在“立法院”為民進黨政策與台灣人民福祉努力，黨團將尊重新任幹部的領導，持續維持黨團自主運作，並在“立法院”推動有利於民眾的立法工作。



民進黨團副幹事長沈伯洋也表示，自己同樣未登記參選七長職務，他雖未登記幹部，但實際上仍會因專業領域與法案內容，被要求參與相關會議與討論。



沈伯洋說，即使沒有正式職銜，因他長期關注“國防”、“外交”等議題，仍經常被“抓去開會”，實質參與黨團運作，而在野黨幾乎每周都對他發動攻擊，“藍白只要一個禮拜不攻擊，全身就不對勁”，在這樣的情況下，是否擔任幹部，實質效果差別不大。