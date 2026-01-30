谷立言拜會屏東縣長周春米　強化軍工產業

AIT處長谷立言29日拜會屏東縣長周春米。（照片：周春米臉書） 中評社台北1月30日電／美國在台協會（AIT）處長谷立言29日拜會民進黨籍屏東縣長周春米，AIT高雄分處29日在臉書發文表示，兩人討論屏東縣如何成為台灣下一代產業戰略的基石，並強化台灣作為韌性“國防”與航天供應鏈中值得信賴夥伴的角色，同時直接增強台灣的安全。



周春米30日則在臉書發文指出，跟谷立言進行多元且充滿前瞻視野的交流，為台灣下一代打下穩固基石，更是為年輕世代創造高價值就業機會，為台灣累積更強的科技與製造實力！



AIT表示，谷立言與周春米29日會面，討論屏東縣如何成為台灣下一代產業戰略的基石。透過推動低軌衛星園區、專屬火箭發射場及尖端無人機研究的發展，屏東正成為新時代經濟合作的樞紐。這些計劃將創造高價值就業機會，提升台灣的科技與製造能力，並強化台灣作為韌性“國防”與航天供應鏈中值得信賴夥伴的角色，同時直接增強台灣的安全。



周春米說，很高興29日與AIT處長谷立言進行多元且充滿前瞻視野的交流，並向他分享，屏東正在走一條不一樣的路。



周春米表示，從屏東科學園區、太空相關產業、“國家火箭發射場”，到無人機研究，屏東正一步一步，為台灣下一代打下穩固基石，除了產業布局，更是為年輕世代創造高價值就業機會，為台灣累積更強的科技與製造實力！