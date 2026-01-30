綠也挺住宅法修正　韓國瑜驚訝全員同意

《住宅法》部分條文修正草案在全體出席的108位委員全數同意下通過。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月30日電(記者 俞敦平)“立法院”本會期最後一日院會，備受關注的《住宅法》部分條文修正草案於今日完成三讀。修法過程雖歷經朝野高度對立，但在全案表決時，民進黨“立法院”黨團突然提出重付表決並集體投下贊成票，使法案在全體出席的108位委員全數同意下通過。當螢幕顯示“零反對”的罕見結果時，連主持議事的“立法院長”韓國瑜也驚訝驚呼。隨後議場形成藍、白黨團與綠營各自舉牌合照的獨特景象。



“立法院”今日是本會期最後一天，預計對多項法案進行清倉。議事人員宣讀修正重點，包含第四條規定社會住宅應提供至少40%比例給經濟或社會弱勢者，並保障至少20%比例給新婚2年內或育有未成年子女之家庭。此外，第十八條確立了全台統一的申請登記平台，而第五十二條則大幅提高包租模式的補助，明定其補助總金額不得少於代管物件的2.5倍，藉此引導租屋市場轉向穩定性更高的“包租”模式。



在全案表決階段，國民黨團先行提請表決。最初的記名表決結果顯示，在場108位委員中，贊成60人、反對48人，贊成者多數通過。確認通過的那一刻，民眾黨“立委”紛紛湧入場中央合照慶祝，並主動邀約國民黨“立委”加入合影，最後藍白“立委”進行大合影，合影結束後又互相個別合照，現場氣氛熱絡。即將卸任“立委”的民眾黨主席黃國昌成為熱門人選，有意角逐地方首長的楊瓊瓔與柯志恩也特別上前與其合影。



正當院長韓國瑜準備敲下議事槌、正式完成立法程序之際，民進黨團總召柯建銘與幹事長鍾佳濱突然走向主席台，要求進行重付表決。進入重付表決程序時，民進黨委員整齊劃一地投下贊成票。當螢幕上顯示“贊成108票、反對0票”的全數贊成結果時，韓國瑜忍不住驚訝地“哇”了一聲，意外的神情溢於言表。此時，民進黨委員也舉起早已準備好、寫著支持該法案內容的看板進入場中。



民進黨委員則在重付表決後，拿著看板進入場內進行黨團的大合照。雖然綠營在修法過程中一路反對藍白黨團的提案版本，但最終選擇以重付表決展現對全案的支持，展現出朝野對居住正義民生法案的共識。



韓國瑜隨後宣布，《住宅法》增訂第十九條之一、第二十一條之一，並修正通過第四條等多項條文，並照案通過包含原住民居住需求、未成年身障者保障在內的多項附帶決議。