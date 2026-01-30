良品年貨大街登場　新竹縣府邀遊客來辦年貨

新竹良品年貨大街進駐百貨限時開賣僅十天。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月30日電（記者 盧誠輝）農曆新年將至，新竹縣政府30日舉行“新竹良品”年貨大街展售會，精選新竹縣17家優質業者參與，並進駐遠東百貨竹北店，限時開賣僅10天。中國國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢邀請遊客一起到新竹縣來採買新竹好禮，提前感受年節採購的熱鬧氛圍，開心迎春慶新年。



新竹縣政府30日舉行“新竹良品”年貨大街展售會，包括陳見賢、中國國民黨籍新竹縣議員陳凱榮、民進黨籍新竹縣議員楊德昌、台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥等人都到場出席。



陳見賢表示，“新竹良品”自開辦以來已邁入第5屆，每屆皆精選新竹縣內最具指標性的優質商品，參與店家皆需通過定期檢驗與品質把關，是兼具安心與口碑的良心品牌。本屆活動精選新竹縣17家優質業者參與，集結多元且具代表性的在地商品，僅限時開賣10天，他邀請全台遊客把握機會到新竹縣來，把年節禮品一次購足。



新竹縣政府產發處指出，廣受好評的“新竹良品”年貨大街從即日起至2月8日止，展售期間除推出多項商品限定優惠外，民眾於展區單日單次消費累積滿新台幣1000元，即可參加抽獎活動，還有機會獲得iPad及多項家電好禮。