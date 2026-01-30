藍白聯手三讀衛廣法修正　中天電視復台有望

中評社台北1月30日電（記者 張嘉文）“立法院”會今日進行本會期最後一天議程，下午審理中國國民黨主推的《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，包括刪除黨政軍投資，被投資者受罰條文、以及訴訟中媒體得持續營運等相關條文。經表決，在民進黨“立委”全體棄權不投票下，最終藍白聯手以60票贊成比0票反對，修正案三讀通過。



特別的是，該案在院會二讀時，部分條文綠委都還有要求表決並投下反對票，只是都不敵藍白的人數優勢，綠委發言時還批這是要幫“紅媒”中天解套的法案。但全案三讀表決時，綠委卻集體未出席，未按反對來表達立場。



依據三讀條文，執照遭註銷的衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，效力溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件。由此條件下，中天新聞台將有望復台。



中天新聞台在2020年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照，行政訴訟目前仍進行中。國民黨“立委”羅智強等人提出“衛星廣播電視法修正案”要放寬解套條件。



三讀條文除了將原定取得執照滿3年辦理評鑑，延長至5年；並增訂“辦理評鑑前3年內，受裁罰處分未逾80萬元以上者，免予評鑑”。三讀條文也明定，“申請評鑑滿6個月後，若主管機關仍未就評鑑作成處分時，視為評鑑合格，主管機關不得另為其他處分。本法修正施行前已申請評鑑者，亦同”。



三讀條文另增訂，“主管機關對於新聞及財經新聞頻道換照之申請，應以准予換照為原則。”三讀條文也明定，即使認定申請⼈的財務狀況已無法正常營運，或申請⼈有改正的必要時，主管機關應先協助輔導改善，限期改正或令限期補正資料期間，主管機關應發給臨時執照，其有效期間為兩年，屆期未完成者得申請延長⼀次 。

