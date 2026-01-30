黃奎博：美放緩對華語調　特朗普知光硬不行

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月31日電（記者 鄭羿菲）台灣政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，美國戰爭部的“2026國防戰略”、國務院的“2026年至2030年財政年度策略規劃”都緩和對中國的語調，及降低提及台灣的篇幅，今年是非常明顯的改變，主因是中美元首關係很好，且今年至少會有2次以上的“習特會”，美國進而調整對台灣的文字陳述，及美國在戰略安排說明上的退後。



黃奎博說，不過，美國依然將中國視為最主要的競爭者之一，只是美國總統特朗普知道沒辦法用強硬手段對付中國，來達成某種自己所需的目的。美國對中國的定位，可能並非與全世界大部分國家同一標準，或許特朗普已把中國放在另一個欄位，需要軟硬兼施。



美國戰爭部日前公布“2026國防戰略”（2026 National Defense Strategy）報告，提到美國戰爭部將設法開啟和解放軍之間更廣泛的軍對軍溝通管道，聚焦支持美中之間的“戰略穩定”及“避免衝突、降低緊張”。但美國也將以務實態度看待中國軍事擴張的速度和規模。



黃奎博，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任台外交部研究設計委員會主委、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部）、台灣民主基金會董事及副執行長，現為政治大學外交學系教授、對外關係協會秘書長、啟思民本基金會董事執行長。



黃奎博向中評社表示，除美國戰爭部公布的“2026國防戰略”外，美國國務院公布的“2026年至2030年財政年度策略規劃”（Agency Strategic Plan Fiscal Years 2026-2030）提及台灣的比例也減低，這是因為中美元首的關係很好，且雙方今年至少會有2次以上的會面，因此基調改變，進而調整對台灣的文字陳述，及美國在戰略安排說明上的退後。即使是拜登政府最後一年，相關報告都還是會提到台灣，今年是很明顯的改變。



黃奎博說，另外2項變的包括，降低對中國威脅的批評，及減少對民主與人權等價值的陳述。不變的是，美國依然將中國視為最主要的競爭者之一，甚至可以說是全方位的競爭，中美不只是在西太平洋戰略地位的競爭，還包括經濟、科技等層面。美國在詞語文字的修正，不是說完全要與中國握手言和，其實還是一邊握手、一邊拿劍提防，甚至有時候會戳一下。