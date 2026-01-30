藍綠委打起來了　王鴻薇與綠委爆肢體衝突

藍委王鴻薇(中)與綠委爆發肢體推擠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月30日電(記者 俞敦平)“立法院”於今日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，為“救國團”資產爭議解套。朝野攻防在完成立法程序後的發言階段達到最高火藥味，中國國民黨籍“立委”游顥以“太陽花學運”反諷民進黨籍“立委”沈伯洋的“佔領地”言論，引發綠營集體崩潰拍桌抗議。隨後國民黨籍“立委”王鴻薇因上前制止，而與民進黨籍“立委”爆發肢體推擠，藍綠更在發言台前展開近距離肉搏對峙，場面極度混亂。



游顥領銜提案修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，主張將過去曾隸屬於“國家”的組織排除在“附隨組織”定義之外。此舉直接鎖定不當黨產處理委員會先前對“救國團”的認定，因“救國團”在1952年成立時隸屬於“國防部”。該案在今天-本會期最後一天-進行闖關，引發朝野法案清倉的大決戰。



議場內的對立情緒在法案三讀通過後徹底爆發。在完成立法程序後的發言階段，沈伯洋先行登台質疑，他批評若允許團體隨意取得“國家土地”即是侵佔，並當場反問，難道能接受社團在“立法院”辦活動後就取得“立法院”的財產。緊接著上台的游顥針對此點展開精準回擊，直指沈伯洋提到“辦活動就佔領土地”的邏輯，讓他立刻聯想到當年攻入議場的“太陽花學運”。



游顥這番對比瞬間戳中綠營痛點，台下民進黨委員情緒集體崩潰。綠委們瘋狂拿著水壺用力擊打桌面，發出震耳欲聾的響聲，並紛紛從席位上憤怒站起，不斷用閩南語與國語交替狂吼“噁心”、“不要臉”。面對持續不斷的干擾，王鴻薇直接走下座位，衝到綠委席前要求眾人保持安靜，此舉隨即點燃火藥桶，王鴻薇與以吳思瑤為首的綠營女將爆發劇烈的肢體衝突與推擠。



現場陷入一片混亂，院長韓國瑜多次試圖維持秩序、游顥也喊聲要綠委們“不要對王鴻薇動手”，並點名要求委員克制。在第一波肢體衝突平息後，韓國瑜好不容易維持住秩序，並指示游顥繼續發言。然而，當游顥再度開口時，心有不甘的綠委們再度集體往發言台前衝刺企圖圍堵。早有備而來的藍營委員們迅速築起人牆護衛，守在台前與阻止綠委，強行擋住試圖中斷發言的攻勢。在藍綠“立委”於台前激烈對峙的緊繃氣氛下，游顥在黨團護衛中堅持完成陳述。