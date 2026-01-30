台人出境目的地大陸排第二　陳毓志籲開放

高雄市觀光協會理事長、飛揚旅行社副總經理陳毓志。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月31日電（記者 蔣繼平）台灣2025年出境1894萬人次創新高。高雄市觀光協會理事長、飛揚旅行社副總經理陳毓志向中評社表示，旅行社景氣不錯但也面臨轉型挑戰，六到七成都是自由行，傳統經營方式不吃香，所以旅行社家數緩慢增加，還是有部分洗牌。由於台灣人去大陸旅遊排第二名，還是有在成長，盼正式開放大陸旅遊，榮景會更好。



台“觀光署”日前公布，2025年出境旅遊人次高達1894萬4436人次，較2024年成長12.43%，創歷史新高；2025年來台旅客則有857萬4547人次，較2024年成長9%。整體觀光逆差擴大至1036萬9889人次。



出境熱門目的地前四名分別是日本673萬人次、中國大陸323萬人次、韓國183萬人次、香港162萬人次。



針對旅行業景氣如何，陳毓志表示，以台灣旅行業者主要業務是以出境為主，譬如他的公司90%營收都是靠出境業務為主，所以出境表現好的話，旅行社景氣都不錯，觀察大型旅行社上市公司的營收也都有成長。



不過還是有隱憂，陳毓志提到，大陸市場這一塊一直都沒有正式的開放，都是以自由行與參訪為主，這也讓業者不是以很正式的方式在做旅遊。所以還是希望兩岸觀光活動可以正式開放，這樣未來的榮景才會更好，業者營收也會更加成長。



陳毓志表示，目前業務大宗還是以日、韓為主，去東南亞的相對比較少，因為與詐騙園區、泰緬邊境紛爭，所以變少。去日、韓玩的大幅增加。到大陸旅遊還是有在成長，就期盼可以正常開放。