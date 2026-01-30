卓榮泰當谷立言面　轟白版軍購條例不倫不類

緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會，“行政院長”卓榮泰、AIT處長谷立言等人出席。（照片：“行政院”提供） 中評社台北1月30日電／“立法院”今天召開本會期最後一次院會，台灣民眾黨“立法院”黨團自提、規模新台幣4000億元的“國防”特別條例，在中國國民黨“立法院”黨團表態支持下順利付委。“行政院長”卓榮泰今天出席活動時當著美國在台協會（AIT）處長谷立言的面批評在野黨的軍購條例，直指“不倫不類、抄抄寫寫”，強調唯有通過“行政院”各項目標完整的特別預算，才能籌組一支先進、精準、能夠跟得上新時代的強而有力的戰鬥部隊。



卓榮泰今天與谷立言、“海委會主委”管碧玲、“法務部長”鄭銘謙一同前往高雄，出席“緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會”。他在致詞時表示，看到了政府最近實施軍艦自造的成效，他也要跟各位“海委會”、“海巡署”的同仁說，不久的將來，不僅在海面上有同僚的艦艇，在水面下還有自造的潛艇會陪伴著各位。



卓榮泰表示，“昨天海鯤號已經如國民黨委員的預言，沉下去又浮上來了，我們真的做了很成功的開始的測試”，他再度要求台船所有工程師、同仁，繼續更嚴謹的做往後所有的測試，要讓這個劃時代的軍艦自造順利的完成，展現“中華民國台灣”政府跟人民在守衛自己海域、守衛疆土的所有決心。



卓榮泰也提到，賴清德過去常講，其任務就是保障“國家”的安全，希望所有同仁們能夠安全成功的執行各項任務；而賴清德交給“行政院”的使命，就是要籌組一支強而有力現代化軍隊、戰鬥部隊，保障“國家”的“憲政”體制、社會制度跟人民的生活方式。



卓榮泰說，因此在“政院”先前提出的軍購特別預算當中，不僅要籌建安全的台灣之盾，更要用AI科技讓台灣的“國防”能夠跟得上世界潮流、加強擊殺鏈，也盼藉由採購先進技術，帶領“國防”相關產業同步的發展，這就是在1.25兆的“國防”特別預算當中，給予“國家”未來發展的目標。



卓榮泰接著也當著谷立言的面批評，很遺憾的，這筆“國防”特別預算跟今年政府總預算一樣，都還在“立法院”沒有審議，“雖然在野黨提出了一個不倫不類的替代版、抄抄寫寫的替代版，但是唯有通過我們各項目標完整的特別預算，才能讓我們籌組一支先進、精準、能夠跟得上新時代的強而有力的戰鬥部隊。”