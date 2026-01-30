春節花蓮訂房2成　原住民議員大推文化觀光

花蓮縣議員笛布斯・顗賚推原住民文化與運動觀光。(照片：花蓮縣議員笛布斯顗賚臉書) 中評社花蓮1月30日電／春節假期將屆，但花蓮訂房率僅約兩成，無黨籍花蓮縣議員笛布斯・顗賚指出，花蓮觀光並非不努力，而是長期以來政策執行方向未真正對準花蓮的特色與節奏，導致產業難以累積能量。



媒體報導，笛布斯・顗賚表示，疫情解封後，國際觀光市場競爭激烈，各國積極以文化、主題活動與補助政策吸引旅客，但台灣整體反應偏慢，花蓮又因地理條件與交通因素，在競爭中被邊緣化。



她指出，花蓮觀光長期存在“停留時間短、一日遊居多”的結構問題，沒有住宿就沒有消費，地方產業自然撐不住，要讓旅客願意留下來，關鍵就在於“內容”。



笛布斯・顗賚強調，花蓮最獨特、也最具國際競爭力的資產之一，就是原住民文化，但多年來多被簡化為表演或活動點綴，缺乏系統性的深度體驗設計。



笛布斯・顗賚指出，原住民文化不該只是舞台上的十分鐘，而是可以成為多日行程的核心內容，包括部落生活體驗、工藝、飲食、狩獵文化與自然智慧，讓旅客真正走進地方、理解土地，這樣的體驗，才是其他城市無法複製的。



除了文化，笛布斯・顗賚說，花蓮擁有山、海、河川與長距離道路，是發展運動觀光的絕佳場域，無論是自行車、馬拉松、登山健行、溯溪、SUP或鐵人三項，都具備天然優勢。

