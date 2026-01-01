柯文哲評藍白合　曾獻瑩：為下架綠該忍一忍

中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月31日電（記者 莊亦軒）針對台灣民眾黨前主席柯文哲近日有關藍白合作相關談話，中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩向中評社分析指出，柯文哲此類說法，反而容易被民進黨見縫插針操作，形塑“藍白合是被逼的、並非出於真心合作”的政治敘事，對在野陣營整體合作氛圍並非正面。



曾獻瑩指出，柯文哲身邊的幕僚與核心圈成員，應更積極提醒其言行可能造成的政治後座力，即便內心有再多不滿或情緒，“為了下架民進黨的大目標，也該忍一忍”，否則藍白合作恐將在言語摩擦中不斷被消耗。



柯文哲1月29日出席記者會前接受聯訪表示，藍白合是賴清德把民眾黨、國民黨綁在一起打造成的。



曾獻瑩指出，政治合作若被外界解讀為“被迫結盟”，不僅削弱合作正當性，也會影響支持者觀感，民進黨勢必會在此議題上持續操作，放大藍白之間的不信任感。他直言，“哪有人交朋友是被另一個人逼的”，一旦這種印象形成，藍白之間的互動自然難以融洽。



曾獻瑩進一步表示，更令人憂心的是，柯文哲相關談話反映出其內心深層對國民黨仍存有排斥情緒，並未真正從整體政治現實出發思考。他認為，當前台灣政治結構下，在野勢力若無法整合，幾乎不可能完成政黨輪替，“藍白必須一起，民進黨才有可能下架”，這是冷靜而現實的政治判斷。



曾獻瑩指出，相較於通盤考量政治大局，柯文哲有時仍較傾向於抒發個人感受，忽略合作所需的戰略克制與節制。他強調，未來若藍白要攜手面對執政黨，勢必要“相忍為了大局”，即便彼此理念、文化存在差異，也必須在公開場合維持基本互信。



曾獻瑩以人際關係作比喻指出，朋友相處本就不存在完美對象，公開點出對方缺點與私下包容是兩回事。若將內部不滿公開化，只會削弱整體合作基礎。他也直言，將國民黨形容為“玻璃心”，不僅無助於溝通，反而加深彼此隔閡。