宋品瑩：台地緣政治風險很多人不敢生小孩

民眾黨籍新竹市議員宋品瑩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月31日電（記者 盧誠輝）“立法院”1月30日召開最後一次院會，“賴政府”提出的新台幣1.25兆元軍購案再度被否決，台灣民眾黨版的4000億元軍購案則一讀付委。民眾黨新竹市議員宋品瑩接受中評社訪問表示，她曾在2024年赴美參訪時，當面質問過美國官員，台灣一直向美軍購，美國是否能保證會出兵保衛台灣？但美國官員卻只會打官腔。



宋品瑩說，更荒謬的是，台灣現在正面臨少子化的嚴重衝擊，政府一再推出各項補助措施希望能提高台灣的生育率，但就她所知，許多已到美國亞利桑那州工作的台積電工程師，很多只要是夫妻一起過去的，反而在美國就變得很敢生，這就讓她感到相當疑惑，為什麼這些人在台灣卻不敢生？



宋品瑩也質疑，媒體一直說台灣少子化是因為低薪和高房價所造成的，但明明最有財力與資源能夠養兒育女的台積電工程師，為何到美國去了才敢生？後來她才逐漸明白，原來是因為台灣地緣政治風險實在太高了，所以才會讓許多人不敢在台灣生小孩。



宋品瑩，台灣師範大學英語系學士，曾擔任新竹市私立曙光女中英文老師，丈夫在新竹科學園區上班，是標準的“竹科媽媽”。她在2022年首次代表民眾黨參選新竹市第一選區（東區）議員選舉，在該選區12名當選人中，以第3高票當選，為民眾黨在新竹市的唯2席次議員，目前是民眾黨新竹黨部發言人。



宋品瑩回憶，她曾在2024年跟隨“外交部”所組成的跨黨派代表團訪美，期間也拜訪了美國外交部和國防部，跟許多美國官員進行交流。她在五角大廈就曾當面質問美國官員，台灣花了這麼多錢向美軍購，美國是否能保證萬一台海發生衝突會出兵保衛台灣？沒想到美國官員卻一臉尷尬，只是一昧地打官腔，讓她感受相當不好。



她透露，當時美國官員告訴她，美國雖然支持台灣，但台灣必須要有自我保衛的能力，所以重點還是希望台灣能夠持續向美國軍購。美國官員甚至還反問她，難道這幾年美國和台灣的關係還不夠緊密嗎？後來她也當面向美國官員表達，許多台灣民眾對台積電赴美設廠的疑慮與擔憂，沒想到美國官員的回答卻更讓她傻眼。

