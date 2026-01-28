中評關注：賴鐵心要拉下台　柯建銘吞得下？

蔡其昌（右）雖是新系，但與蔡英文關係不錯。（取自蔡其昌臉書） 中評社台北1月31日電（記者 黃筱筠）民進黨新潮流“立委”蔡其昌表態參選“立法院”黨團總召，背後代表賴清德鐵了心要拉現任總召柯建銘下台。雖蔡出身新系，但蔡英文執政時關係良好，就如前“行政院副院長”鄭文燦雖是新系，也與蔡英文關係密切。因此，賴會提點要蔡其昌出戰柯，顯見對柯已忍不了，鐵了心要拉柯下來。但柯過去與民進黨關係深厚，不管是人事或是財務方面都著力甚深，要如何讓柯心甘情願退，考驗賴的協調能力。



蔡其昌登記參選“立院”黨團總召，並且提到賴清德希望他在“立院”多幫忙。這話講得明白，就是賴希望蔡承擔重任。蔡其昌隸屬新潮流，與擔任過前“立法院長”蘇嘉全、游錫堃的“副院長”，當時擔任“副院長”就是獲得蔡英文的屬意。蔡其昌在蔡英文擔任黨主席時，擔任發言人，2022年縣市長選舉蔡英文提名蔡其昌參選台中市長時，也數度站台，兩人關係不錯。



賴清德會勸進親近蔡英文的蔡其昌參選總召，而不是勸進黨政策會執行長吳思瑤或是黨團幹事長鍾佳濱，較屬於賴系人馬出戰柯建銘，可見賴非常想要拉下柯。蔡其昌擔任過“副院長”，除了泛新系可接受，英系或是非新系應也可接受，且蔡其昌是黨內中生代，有接棒之意，在黨內人和也不錯，能夠跨越派系進行溝通。



但柯建銘為何這麼有底氣表態要參選總召，賴清德私下無法勸退嗎？



這很可能是柯建銘要承擔起大罷免失敗責任感到不滿，柯在接受陳水扁電台節目時坦言，每週都會跟賴清德報告，怎麼可能獨斷獨行，這意味著大罷免的行動是獲得賴以及黨內共識。但失敗之後卻要把責任推給柯建銘，柯這口氣可能也吞不下去。