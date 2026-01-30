火爆！藍新竹縣長將初選　徐欣瑩嗆選到底

藍委徐欣瑩30日在“立法院”議場外受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社新竹1月30日電（記者 盧誠輝））中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後，國民黨中央30日宣布2月2日將宣布初選公告，進行初選。對此，徐欣瑩30晚間發出新聞稿怒嗆黨中央是黑箱初選，強調她將直接訴諸新竹縣民，參選到底。



國民黨新竹縣長目前包括陳見賢和徐欣瑩都爭取提名，黨中央在去年12月和今年1月中經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



對國民黨新竹縣長提名確定將採民調70%、黨員投票30%的方式進行初選一事，徐欣瑩30日晚間發布新聞稿強調，針對國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定之新竹縣長初選“七三比”（70%民調、30%黨員投票）作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務的不公現狀，徐欣瑩表達嚴正抗議。



徐欣瑩表示，這不僅是對黨內民主機制的踐踏，更是對新竹縣廣大民意的公然羞辱。若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，她將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。



徐欣瑩指出，國民黨過去在多個縣市之所以能重返執政，靠的是貼近民意、推出最具勝算的候選人。然而，此次新竹縣長初選，黨中央與地方黨部卻無視社會大眾對於“全民調”公平性的普遍認同，執意強推極易受人為操縱的“三成黨員投票”。利用封閉的組織動員，讓特定候選人在民意落後的情況下，藉由“組織票”翻盤。這種“七分明、三分暗”的制度，就是不折不扣的黑箱作業，縣民絕對無法接受！



她認為，陳見賢長年兼任縣黨部主委，其特殊背景引起諸多爭議，政治評論者憂心可能使民進黨以“掃除黑金”為名，造成國民黨在2026年“一清五命”全面潰敗的慘狀，黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

