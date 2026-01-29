吳崇涵：特朗普想訪問中國　不想因台灣生變

政大外交系主任吳崇涵接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月31日電（記者 張嘉文）美國戰爭部23日公布最新版國防戰略報告，一般認為這是去年底國家安全戰略的軍事版行動準則，但通篇沒提到台灣，引發關注。台灣政治大學外交系主任吳崇涵對此向中評社表示，對特朗普而言，當前滿腦子衹有一件事優先，就是與中國做生意。而中國作為全球最大量體之一，也是美國最重要的貿易對象，在這樣的結構下，台灣自然不會被擺在優先位置。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，現任政治大學外交系教授兼系主任，專長為國際安全、國際衝突、避險策略、亞洲區域政治與政治學統計方法。



對比2022年版的國防戰略，當時美國政府還提到“中國對台灣日益挑釁的言論和脅迫活動破壞了穩定，可能引發誤判，並威脅台灣海峽的和平與穩定”、“（美國）國防部將支持台灣的非對稱自衛能力，以應對中國不斷演變的威脅”。但在新版國防戰略中，“台灣”二字完全沒出現。



吳崇涵對此向中評社指出，這顯示美中之間已在台灣問題上畫出清楚紅線，也反映特朗普政府刻意降低台灣議題的能見度。



吳崇涵認為，台灣目前所面臨的處境，是長期受限於大國政治現實，從現實主義角度來看，台灣過去幾十年一直是在兩大強權之間調整經貿與政治重心。早期台灣高度依賴大陸市場，才有1970、80年代台商大舉西進；如今又全面轉向美國，邏輯其實相同，都是為了進入最大市場、維持經濟利益，而被迫迎合強權的制度與規則。



他說，當台灣的執政者將中國大陸全面標籤化後，路線選擇自然只剩向美國靠攏，而且必須無條件依附、扈從，美國即便透過經貿、關稅或各種制度性壓力予取予求，台灣也難以說不。



吳崇涵表示，近期台美關稅談判中，執政黨對外強調“關稅從20%降到15%”、“不疊加”、“232條款最惠國待遇”等成果，但這些條件其實都是特朗普早已為台灣設定好的框架，台灣對美國本就沒有談判空間，為了“抗中”與意識形態需要，台灣只能吞下這些安排，執政者再加以美化，這一點美國也心知肚明，所以最終只剩選民是否買單的問題。



針對中國國民黨智庫即將赴大陸交流是否能提供台灣社會另外一條路的選擇？



吳崇涵說，一方面，維持交流本身具有正面意義；但在台灣當前的政治氛圍下，凡與中國大陸有關的互動，極易被貼標籤、被操作，長期教育上的“去中化”，到近年“逢中必反”，甚至已接近麥卡錫主義，只要與大陸有連結，就可能遭到政治攻擊，這在社會層面發酵時相當可怕。

