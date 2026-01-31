是否脫黨參選？徐欣瑩：目前仍在體制內抗爭

藍委徐欣瑩31日在新竹縣受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月31日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後將進行初選，徐則在30日晚間發布新聞稿表示將會參選到底。針對是否脫黨參選一事？徐31日在新竹縣出席活動受訪時強調，她目前仍在黨內體制內抗爭，會先把眼前工作做好。



國民黨新竹縣長目前包括陳見賢和徐欣瑩都爭取提名，黨中央在去年12月和今年1月中經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選，並將於2月2日正式公布國民黨新竹縣長黨內初選公告。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



對於是否脫黨參選或進一步尋求和民眾黨合作一事，徐欣瑩31日下午在新竹縣竹北市新瓦屋出席活動時受訪表示，她目前仍在依照黨內體制進行表達與抗爭，對於這種假設性問題，她先暫時不回應，未來的事等以後再說，她現在最重要的工作還是先把眼前該做的工作做好來。



徐欣瑩強調，國民黨新竹縣長黨內初選是否夠公平、公正、公開，是攸關黨內團結的基礎，若沒有公平、公正、公開的黨內初選，要如何去談團結？她相信這次的國民黨新竹縣長初選不只黨員在看，社會也在看，因為這是普世價值。