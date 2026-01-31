陳見賢籲回歸機制求團結　徐欣瑩：勿搞黑箱

藍委徐欣瑩31日在新竹縣受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月31日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後將進行初選，徐30日晚間發布新聞稿表示將參選到底，陳陣營則回應回歸黨內機制，力求團結。對此，徐31日受訪表示，黨內初選不要再搞黑箱，一定要公平、公正、公開。



國民黨新竹縣長目前包括陳見賢和徐欣瑩都爭取提名，黨中央在去年12月和今年1月中經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選，並將於2月2日正式公布國民黨新竹縣長黨內初選公告。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



對於陳見賢陣營呼籲國民黨初選應回歸黨內機制，停止紛擾，展現顧全大局、維護團結的立場。徐欣瑩31日到新竹縣竹北市新瓦屋出席活動時受訪指出，她目前就是在專重黨內機制，因此之前才會有兩次的協調會，但她想強調的是，黨的機制一定是要在公平、公正、公開的前提下。



徐欣瑩認為，陳見賢身兼國民黨新竹縣黨部主委根本就是球員兼裁判，陳現在才說要請辭只是過場的表演，因為陳早就該請辭了，為何要拖到現在？如果現在黨內初選還是堅持要“七三制”（70%民調、30%黨員投票），當然會讓大家都覺得這是黑箱，她呼籲黨內初選不要再搞黑箱，一定要公平、公正、公開。