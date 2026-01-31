嗆國民黨中央將參選到底？徐欣瑩：只是提醒

藍委徐欣瑩31日在新竹縣受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月31日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後將進行初選，徐則在30日晚間發布新聞稿表示將會參選到底。徐31日受訪表示，她主要的用意只想是想提醒黨中央，希望黨內初選機制能夠公平、公正、公開。



國民黨新竹縣長目前包括陳見賢和徐欣瑩都爭取提名，黨中央在去年12月和今年1月中經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選，並將於2月2日正式公布國民黨新竹縣長黨內初選公告。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



對於30日晚間發布新聞稿強調將會參選到底一事，徐欣瑩31日在新竹縣竹北市新瓦屋出席活動時受訪指出，黨中央雖然30日宣布將在2月2日公布初選公告，但她在這之前，已經向黨中央表達她同意陳見賢同志之前所提出的“開放參選”主張，這部分黨中央應該要先進行處理才對。



徐欣瑩強調，她昨天已有向黨中央強烈表達，黨內初選機制應該要公平、公正、公開，因為她認為黨內初選的程序正義非常重要。她跟黨中央仍在持續溝通中，也一直在進行最後努力，她相信自己是在為整個新竹縣的未來努力，她也是頂著最高的民意在為新竹縣努力。