徐欣瑩：七三制已在新竹縣造成無法彌補狀況

藍委徐欣瑩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後將進行“七三制”（民調70%、黨員投票30%）初選。對此，徐欣瑩接受中評社訪問表示，若是正常的“七三制”黨內初選，她絕對會遵循，但“七三制”已在新竹縣造成無法彌補狀況。



國民黨新竹縣長目前包括陳見賢和徐欣瑩都爭取提名，黨中央在去年12月和今年1月中經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選，並將於2月2日正式公布國民黨新竹縣長黨內初選公告。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



徐欣瑩告訴中評社，若是正常的“七三制”黨內初選，她絕對會遵循，她知道有人提到過去在2023年國民黨台北市第七選區的“立委”提名也是採取“七三制”的黨內初選來進行，但重點是不管是當時想要爭取連任的前藍委費鴻泰或想要挑戰費的前國民黨籍台北市議員徐巧芯，兩人當時都不是黨部主委。



徐欣瑩指出，陳見賢長年身兼國民黨新竹縣黨部主委，現在才說要請辭根本只是過場表演，因為日前還有黨工打電話去跟黨員幫陳拉票，然後再去貶抑、責罵、造謠與抹黑另一個黨內競爭同志，貶抑、責罵、造謠、抹黑另一個黨內競爭同志，所以“七三制”黨內初選已在新竹縣造成無法彌補狀況。



她提到，現在外面也有人說，國民黨內也有很多縣市黨部主委參選，例如高雄市黨部主委柯志恩、台南市黨部主委謝龍介和金門縣黨部主委陳玉珍，這3位都是她在“立法院”的同事，她也私下詢問過他們是否會利用主委身分去幫自己拉票。3位都說不會這樣做，但就只有國民黨新竹縣黨部主委是這樣子做。



徐欣瑩認為，因為新竹縣的情況實在太特殊了，而且這也是國民黨長期以來在新竹縣存在的問題，她也一直有持續向黨中央反映，希望黨內初選機制絕對要公平、公正、公開，因為“七三制”若在新竹縣執行，會造成許多無法彌補的不公平與不公正狀況。



徐欣瑩強調，她目前仍是在國民黨體制內進行表達與抗爭，也會一直努力到最後，她相信黨內應該會有伸張正義的空間，讓新竹縣充滿陽光與光明，來照破一切的黑暗，她相信這也是所有新竹縣民的期盼。