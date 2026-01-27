中評鏡頭：花蓮四八戰備坑道俯瞰七星潭海景

“四八高地戰備坑道”長達180米。（中評社 方敬為攝） 中評社花蓮2月2日電（記者 方敬為）花蓮縣七星潭海岸有一處日據時期保留下來的“四八高地戰備坑道”，該戰備道沿著海岸高地築建，當年是日軍為了抵禦美軍修建的軍事設施，由於地處高地，能夠俯瞰整個七星潭海岸線，擁有無敵海景，花蓮縣府修復活化轉型開放民眾參觀，成為熱門的觀光景點。



“四八高地戰備坑道”位於七星潭旁曼波海洋生態休閒園區內，是二戰末期日軍為防禦美軍所建的軍事設施，坑道長約180米，內部保留了砲陣地與士兵寢室，戰備道與曼波園區、農好基地串聯遊覽，終點砲陣地具備絕佳視野，能俯瞰七星潭壯闊海景。



1944年6月的賽班島戰役後，美軍戰線向西推進，直逼台灣島，據台日軍當時為了防止美軍可能的登陸行動，而建置此戰備坑道，作為保衛花蓮港飛行場其主陣地北方之屏障。



台灣光復後，國民政府接管並命名“四八高地戰備坑道”（標高48米），軍方並在原有的日軍坑道基礎上進行了擴建，加強了混凝土結構，打造成砲陣地，坑道內部配置了重砲框舍、機槍射口、彈藥室與人員寢室，配備有重型火砲，長期屬於軍事管制的禁區，隨著軍方改變戰略部署，坑道閒置，直到2020年轉型為觀光景點。