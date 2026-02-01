美戰略報告未提台灣　鄭旗生：已無利用價值

台陸軍退役少將鄭旗生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月2日電（記者 方敬為）針對美國五角大廈新版《國防戰略報告》（NDS）隻字未提台灣，台陸軍退役少將鄭旗生接受中評社訪問表示，從美國近期對台灣的種種舉措可以看出，美國總統特朗普為了鋪陳今年4月訪華，維繫中美關係，正在逐漸消耗台灣的戰略價值，包括關稅協議要求台積電等關鍵物資產能大舉遷至美國，並且要求台灣自行承擔安全部署，再對應到戰略報告未提台灣，顯示台灣對美國已無利用價值。



鄭旗生提到，台灣過去因為地理位置等因素，成為美國牽制中國的第一島鏈戰略樞紐，更被美國軍方稱為“擊不沉的航空母艦”，然而，隨著解放軍的軍備技術與作戰能力提升，美國的第一島鏈戰略已然弱化，可以發現，美國正在印太地區戰略收縮，台灣的戰略價值隨之下滑，目前只剩下半導體、晶片等關鍵物資值得美國防守，所以美國積極搬移台灣的優勢產業，就是避免台灣成為包袱，台灣不再出現於五角大廈的《國防戰略報告》，代表台灣已不被看重，需要警惕！



鄭旗生，中國國民黨籍，祖籍福建建甌，陸軍少將退役，現任兩岸統合學會執行長、歷史教育新三自運動協會理事、史記文化公司董事長、克毅文化公司董事長。



五角大廈1月23號公布新版《國防戰略》（NDS），內容未提及台灣，引發關注，內容改以較為模糊的“第一島鏈”作為表述，並強調與北京維持“戰略穩定”，以期在該地區實現一個“體面和平”（Decent peace）。



鄭旗生認為，這並非單一事件，而是美國對華戰略出現根本性調整的具體訊號，隨著特朗普預計於今年4月展開訪華行程，美方顯然正致力於營造有利的談判氛圍，試圖改善中美關係。



鄭旗生說，美國需要在核心利益與戰略籌碼之間權衡，多位國際關係專家與資深戰略學者研判，此次中美元首會晤的影響力或許會有別以往，甚至不排除雙方可能在既有的中美建交3個聯合公報基礎上，簽署標誌性的“第4個公報”。若此一預判成真，勢必將重新定義中美台三邊關係的框架。