黃國昌新北競選總部開幕　柯文哲趙少康現身

黃國昌新北市長競選總部2月1日開幕，逾200民眾熱情支持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌甫卸任“立委”，2月1日就開幕自己的新北市長競選總部，除了前民眾黨主席柯文哲出席壓陣外，前中廣董事長趙少康也出席祝賀，藍營政要雖衹有中國國民黨籍新北市議員陳明義出席，但國民黨團總召傅崐萁、“立委”徐巧芯、羅廷瑋、新北市議會議長蔣根煌、國民黨高雄市黨部主委柯志恩都特別送花籃祝賀。



黃國昌競選總部開幕，自然少不了趣味性，健身一年多的黃國昌瘦身有成，現場直接擺了健身器材給民眾挑戰，只要挑戰成功就會送黃的腹肌海報，黃國昌也親自示範健身運動，讓現場不少粉絲尖叫連連，而最困難的引體向上，黃國昌則推給民眾黨籍新北市議員陳世軒挑戰。柯文哲也躲不過，被問到要挑戰什麼健身動作時，柯連忙說“我回去想一想再跟大家說”，立刻讓現場哄堂大笑。



黃國昌的新北市長競選總部位於新北市新莊區，距離捷運新北產業園區站走路約5分鐘，佔地約50坪，2月1日開幕日吸引逾200位民眾到場力挺、祝賀、同歡，黃國昌也在現場佈置精美小蛋糕、茶點提供支持者取用，現場好不熱鬧。



黃國昌也透露，佈置競總時上網開表單號召志願者，結果沒想到每一項都有幾百人報名，且自己現場佈置的電視機、親子遊樂區的沙池與扮家家酒玩具等，全是志工借給他放在競總的，這會是大家一起做夢的空間。