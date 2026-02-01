柯文哲對藍白合曖昧？趙少康寄希望於黃國昌

趙少康。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部2月1日開幕，前中廣董事長趙少康也出席祝賀，對於前民眾黨主席柯文哲近日表達，中國國民黨“別太高估自己”等語。趙少康1日意有所指地說，柯文哲本來想法比較多、意見比較多、智商高嘛，但柯昨天也講大局還是要合，這樣就好了。



媒體追問，趙少康曾在政論節目上說，柯文哲就是怕藍白合，那些言論就是胡扯亂講。趙少康則撇清否認道，他沒有說柯文哲怕藍白合，柯文哲有很多想法，特別是從台北看守所出來後，可能有很多感觸，不管怎麼樣，民進黨執政不好就換人換黨，大局比較重要。他也稱讚，黃國昌有大局觀。



趙少康對柯文哲“意見多”的態度，顯然與稱讚黃國昌“有大局觀”的態度，非常明顯的不同。



黃國昌1日開幕位於新北市新莊區的2026新北市長競選總部，除了前民眾黨主席柯文哲出席拉高人氣外，前中廣董事長趙少康也出席祝賀，藍營政要雖衹有中國國民黨籍新北市議員陳明義出席，但國民黨團總召傅崐萁、“立委”徐巧芯、羅廷瑋、新北市議會議長蔣根煌、國民黨高雄市黨部主委柯志恩都特別送花籃祝賀。



趙少康會前接受媒體訪問表示，他跟黃國昌是好朋友，在大罷免時也合作反對，今天黃國昌成立競總，他一定要來祝福，當然很重要的是藍白將來一定要合作。



趙少康透露，國民黨大概在農曆年前確定人選，3月時可以與民眾黨協商，到時候再決定看誰出來選新北，無論是台北市副市長李四川，還是黃國昌，總是要最能贏對手的人選出來，新北市全台最大的“直轄市”，對國民黨來說、對民眾黨來說，新北一定要贏。到3月還有2個月，黃國昌還有時間可以拚，把民意衝高、把選票衝高，都是好事。



至於柯文哲對藍營的態度似乎並非全然友善？趙少康說，不同的人都會有不同的意見，更何況不同政黨，有不同意見正常並不壞，就看誰的意見比較好，但是整體大目標還是要一致的，柯文哲應該有這樣的胸襟與氣度才對。



媒體問及，藍營基層似乎擔心2026地方選舉，最後會像2024大選般，藍白合破局？趙少康指出，黃國昌有大局觀，應該不會。

